Социолог объяснил любовь украинских избирателей к "гречке"

Украинские избиратели готовы голосовать "за гречку", поскольку не верят в возможность изменений со сменой власти. Такое мнение высказал доктор социологических наук Павел Кутуев.

"Если это мажоритарный округ, то очень часто играет роль способность конкретного кандидата улучшить жизнь людей здесь и сейчас. Обычно это сводится к периоду избирательной кампании. Была гречка во время этой кампании, чего только не раздавали – и медицинские наборы, и тонометры, и сахар с политической символикой", – напомнил Кутуев.

По его словам, "людей можно понять".

"Они исходят из соображений – мы выбираем этих людей, неважно какие партийные цвета они нам демонстрируют во время избирательной гонки, они попадают во властные кабинеты, начинают обслуживать интересы большого бизнеса, олигархов и своих партийных боссов, поэтому давайте получать от них здесь и сейчас, когда мы им нужны как избиратели. Они понимают, что особой перспективы не будет", – заявил доктор наук.

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