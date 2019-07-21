Парламент теряет доверие украинцев: названы причины низкой явки на выборах в Раду

Выборы в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года: спецэфир ObozTV "Очередные внеочередные".

Доктор социологических наук Павел Кутуев объяснил причины низкой явки на внеочередных парламентских выборах.

По его словам, дело не только в отпускном сезоне.

"В Украине традиционно самые большие ставки делаются на президентскую кампанию, потому что это такой себе "кубок чемпионов" в политике, – подчеркнул Кутуев. – ... Были высокие ставки, есть чемпион, который получил "чемпионский кубок президента". И дальше уже как-то сложится – так работает человеческая психология".

Еще одной причиной низкой явки он назвал отсутствие доверия украинцев к Верховной Раде. "У нас нет политических партий, которые предлагали бы четкие идеологические платформы и хотя бы пытались придерживаться этих идеологических платформ", – отметил социолог.

Подробнее об "усталости" избирателей и их ожиданиях – в нашем эфире.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал