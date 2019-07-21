Выборы в Раду: как изменилась явка на Донбассе

На выборах в Верховную Раду Украины наблюдается рост явки в восточных областях по сравнению с прошлой парламентской кампанией.

О причинах такого явления рассказал аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев.

"Мы не можем сравнивать явку на востоке в 2014 и 2019 году. Тогда регион был в войне. В 2014 году на только что освобожденных территориях Луганской и Донецкой областей людям было абсолютно не до выборов. В Харьковской области, приближенной к зоне проведения АТО, люди тоже были заняты другим", - отметил он.

"Потому сравнивать не очень корректно с точки зрения обстоятельств. В части регионов не было условий для проведения выборов, хотя выборы формально проводились", - добавил Клюжев.

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