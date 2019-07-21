Выборы в Раду: в ОПОРЕ отметили главные негативные тренды

Выборы в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года: спецэфир ObozTV "Очередные внеочередные".

Аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев рассказал о нарушениях во время избирательной кампании и главном негативном тренде внеочередных парламентских выборов 2019 года.

"У нас полностью воспроизводится в одномандатных округах практика, которая касается непрямого подкупа избирателей. Что такой непрямой подкуп избирателей? Это когда у нас нет преступного сговора "я тебе – деньги, ты мне – голос". Но кандидат агитирует путем раздачи товаров, услуг", – объяснил Клюжев.

Он выразил надежду, что технология непрямого подкупа не повлияет на результаты выборов.

"Это уже не так все работает. Избиратель уже говорит: ну даже если я возьму эту гречку, никто же не заставляет меня голосовать...", – отметил аналитик, но призвал отказываться от этой потребительской философии и не брать ничего.

Больше о ходе голосования 21 июля и нарушениях на выборах – смотрите в нашем спецэфире.

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