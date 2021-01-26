Вячеслав Соломка пошутил в TikTok об украинском языке

Дарья Дурова Видео 01:34, 27.01.2021 Обновлено: 01:34, 27.01.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Крыму не хватает воды, из крана пойдет все, что "скатывалось десятилетиями": осадки не помогли

Зеленский во втором туре потерял 18%, Порошенко на 20% вырос – рейтинг КМИС

Госсекретарем США стал американец с украинскими корнями, выступавший против Путина

"Слуги народа" рассказали, что подарили Зеленскому на день рождения. Фото

Данилов – об упреках России: украинский является единственным государственным языком, мы вас сюда не звали