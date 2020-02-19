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19 февраля • обновлено в 23:05
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ВВП-варранты, рынок земли и увольнение Коболева: Анатолий Кинах

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Политический деятель Анатолий Кинах в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он высказался по поводу ВВП-варрантов и реструктуризации государственного долга, который проводила госпожа Яресько.

"Это очень серьезная тема, которую можно считать и крупномасштабной финансовой аферой. Я надеюсь, что реструктуризация государственного долга, которую предложила госпожа Яресько, вызовет интерес со стороны антикоррупционных служб. Условия реструктуризации были очень негативными и не отвечали государственным интересам Украины", - заявил Кинах.

Он пояснил, в чем заключается суть проблемы с ВВП-варрантами 2015 года и почему эта тема сейчас активно обсуждается специалистами.

"Главная проблема в том, что так называемые ВВП-варранты - это премия тем кредиторам, которые согласились на реструктуризацию государственного долга. И условия этой премии создают угрозу для развития экономики Украины", - добавил политик.

Он также дал прогнозы относительно ситуации с возвратами обязательств по ВВП-варрантами в будущем.

"Если ВВП будет расти по плану, то есть 8% в год, то мы должны будем вернуть в 4-5 раз больше той суммы, которая была реструктуризирована", - отметил Кинах.

Политик высказался и по поводу открытия рынка земли в Украине. Он назвал дискуссию, которая происходит по поводу этого вопроса в Украине "очень примитивной".

Анатолий Кинах также прокомментировал возможное увольнение главы "Нафтогаза" господина Коболева.

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