Витренко сравнил себя с Маском: зарплаты украинских чиновников

Топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко потроллил критиков высоких зарплат в украинских компаниях, приведя в пример основателя Tesla Илона Маска, который может получить премию в $346 млн.

"Если рыночная стоимость акций компании Tesla не будет снижаться в среднем на протяжении следующих полгода, Илон Маск получит первую часть премии, которую ему назначила совет директоров. Сумма этой первой части его премии: $346 млн", – написал Витренко в Facebook в пятницу, 24 января.

Напомним, 22 января капитализация компании Tesla впервые превысила $100 млрд.

Витренко добавил, что $346 млн – это только бонус. А как акционер Tesla Маск еще и выиграет от того, что рыночная стоимость его акций растет.

Также Витренко подколол министра экономики Украины Тимофея Милованова, который заявил, что везде в мире максимальный размер бонусов для топ-менеджеров ограничивают.

"Украинские политики говорят, что в развитых странах с рыночной экономикой вознаграждение бизнесменов (не частных предпринимателей, а топ-менеджеров компаний) ограничивается определенным лимитом. Попросил у них ссылки на такие факты, но они так и не дали. Может у кого есть?" – добавил Витренко.

В комментариях под постом пользователи упрекнули, что "Нафтогаз" – это не Tesla, а Витренко – не Маск. На это Витренко заявил, что государство тоже заинтересовано в качественном ведении бизнеса.

"Государство как акционер государственных компаний, заинтересовано в качественном ведении бизнеса в этих компаниях не меньше, чем акционеры Tesla заинтересованы в качественном ведении бизнеса в Tesla. И у меня нет оснований считать, что совет директоров Tesla менее компетентен в вопросе определения вознаграждения менеджерам этой компании, чем украинская власть. Также напомню, что по Конституции Украины запрещается дискриминация по форме собственности", – написал Витренко.

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