Голосование за решеткой

Одесская исправительная колония №14 строгого режима. В ней отбывают наказание 569 осужденных повторно. Здесь расположена специализированный избирательный участок. Обустроили его в клубе учреждения. Здесь все, как и по другую сторону решетки - и кабинки, и урны. С одной лишь разницей - строгий режим.

Осужденный Константин проголосовал одним из первых, ведь отдать свой голос считает своим долгом. А вот в списки избирателей по этому участку внесены лишь 543 осужденных с 569-ти, которые находятся в колонии.

На участке работают 9 членов комиссии. Соблюдение правил контролируют четверо наблюдателей, двое из которых постоянно дежурят у кабинок. Говорят, участок открылся вовремя.

Процесс голосования организован четко: осужденных группами подводят к участку, по одному приглашают на голосование. Удостоверение личности здесь тоже специфическое. Ведь паспорт на руки осужденным не выдают.

Председатель участковой комиссии Елена Вовк рассказывает, что это ее восьмые выборы в качестве члена комиссии. Она работает только в исправительных учреждениях. Говорит: четкость организации похожа везде. Проверяют все до мелочей. Даже обычные ручки. О мобильных - вообще речи быть не может - тюрьма есть тюрьма.

Все 543 избиратели этой спецучастке в Одесской исправительной колонии №14 успели сделать свой выбор уже до 13 часов. Ведь у осужденных - все по расписанию - обед, ужин, отбой.

Большинство голосовать шли в хорошем настроении. Ведь выбирали будущее государства. И именно от него возможно и будет зависеть судьба тех, кто по ТУ сторону решеток.

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