Вступил в силу закон о церковных общинах – Вопрос обмена пленными – Грибу нужна операция – новости на ObozTV

Сегодня в Украине вступает в силу закон об изменении подчинения религиозными общинами. Текст документа опубликовали накануне.

Три на три. Украина предлагает новый формат обмена пленных. Накануне в Минске прошла встреча трехстороннего контактной группы. Наши представители предлагают освободить трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на своих бойцов - Сергея Глондаря, Богдана Пантюшенко и Александра Коринькова.

Политзаключенному Кремля Павлу Грибу срочно нужна хирургическая операция. Об этом рассказал отец пленного.

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