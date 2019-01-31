МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Вступил в силу закон о церковных общинах – Вопрос обмена пленными – Грибу нужна операция – новости на ObozTV

44Читать материал на украинском

Сегодня в Украине вступает в силу закон об изменении подчинения религиозными общинами. Текст документа опубликовали накануне.

Три на три. Украина предлагает новый формат обмена пленных. Накануне в Минске прошла встреча трехстороннего контактной группы. Наши представители предлагают освободить трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на своих бойцов - Сергея Глондаря, Богдана Пантюшенко и Александра Коринькова.

Политзаключенному Кремля Павлу Грибу срочно нужна хирургическая операция. Об этом рассказал отец пленного.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Obozrevatel News" на OBOZREVATEL.

Темы
Obozrevatel NewsЭфиры Oboz TV

Новости

Все новости