Встреча лидеров ЕС с президентом Украины: Obozrevatel News в 10:00 от 21.03.2019

Встреча лидеров ЕС с президентом Украины

В Брюсселе состоялся неформальный саммит Украина-Евросоюз с участием президентов Украины - Петра Порошенко, Европейского Совета - Дональда Туска, Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Европейского Парламента Антонио Таяни, а также ключевых профильных членов Европейской Комиссии. Говорили о дальнейшем сотрудничестве Украины с ЕС.

Выборы без участия России

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 660 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ и отказала в регистрации двадцати четырем россиянам.

Мэй попросила ЕС отложить Brexit до 30 июня

Brexit можно отложить не позднее чем до 30 июня. Такое заявление сделала Тереза Мэй - премьер Великобритании во время выступления в парламенте страны. И говорит, уже написала письмо председателю Европейского Совета Дональду Туску. В свою очередь Европейская комиссия выступила против того, чтобы Великобритания оставалась членом Евросоюза после 29 марта – именно на эту дату был запланирован выход Британии из ЕС.

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