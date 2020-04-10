Врачи знают как преодолеть нехватку аппаратов ИВЛ

Украина получила собственный опыт использования аппаратов искусственной вентиляции легких в так называемом двойном режиме, когда помощь одновременно предоставляется двум тяжелобольным пациентам.

Идея не нова, но реализовать удалось ее после того, как столичные инженеры изготовили рабочие образцы, так называемых Y-коннекторов.

Столичные разработчики уже провели успешные тесты на герметичность системы. Продолжается процесс патентования промышленного образца, который будет отвечать всем требованиям международного стандарта ISO 5356-1. Но готовы врачи к использованию коннекторов?

Готовы в Министерстве здравоохранения, при необходимости дать, зеленый свет врачам? Такой вопрос мы зарегистрировали в системе он-лайн брифинге. Но в Минздраве его не озвучили, обошлись только короткой оговоркой.

Врачи отмечают, что Y-коннектор не является панацеей от всех проблем. Не стоит рассчитывать, что все аппараты ИВЛ реально переоборудовать и умножить количество коек с пациентами, которые будут одновременно получать пособие. Потому одновременно получать респираторную помощь смогут только те пациенты, которые имеют схожий ход болезни и примерно одинаковые физиологические данные.