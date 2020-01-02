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2 января • обновлено в 13:28
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Врач объяснил причины похмелья и дал советы по детоксикации

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Врач-нарколог Юрий Пакин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Он рассказал, какие алкогольные напитки являются наиболее опасными для человеческого организма.

"Справедливости ради стоит отметить, что любой алкогольный напиток вреден для человека. Когда алкоголь попадает в наш организм, он начинает расщепляться с помощью ферментов на некоторые составные части, которые на самом деле являются более токсичными, чем сам алкоголь. Спирт разлагается на ацетальдегид, который является в десять раз более токсичным чем алкоголь. А ацетальдегид в свою очередь разлагается с помощью фермента, которого у некоторых людей может быть мало. Так происходит, потому что люди отличаются не только по цвету волос и глаз, мы отличаемся также и по количеству тех или иных ферментов в нашем организме", - заявил доктор.

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