Врач объяснил, почему карантин не всегда помогает в предотвращении ОРВИ

Семейный врач Владислав Ващенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Аллы Цуркан.

Он прокомментировал, стоит ли вакцинироваться от гриппа, как правильно лечить ангину, стоит ли применять антибиотики и как по анализу крови можно определить тип болезни.

"Если мы проведем вакцинацию на те штаммы гриппа, от которых были доказанные смертельные случаи, мы уже убережем себя от возможных проблем. Но мы можем не уберечь себя от ОРВИ, которые сейчас распространяются", – заявил Владислав Ващенко.

Врач также отметил, что карантины, которые объявляют в детских садах и школах, могут не помогать в предотвращении болезней, а наоборот провоцировать их, ведь дети редко остаются дома во время карантина. Они могут посещать кинотеатры, детские комнаты и т.п.

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