ВР приняла решение об аресте депутата Дубиневича

Монобольшинство Верховной Рады Украины поддержало представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Решение было принято в ходе пленарного заседания парламента в четверг, 31 октября. Так, за привлечение Дубневича к уголовной ответственности проголосовали 332 нардепа, за задержание – 241, а за арест – 229.

Позже появились итоги поименного голосования. Выяснилось, что за арест Дубневича проголосовали только 208 представителей президентской партии "Слуга народа". Так, громкое решение не поддержали те члены парламентского монобольшинства, которые входят в неформальную группу бизнесмена Игоря Коломойского.

Тем временем в НАБУ отметили, что следствие считает Дубневича организатором коррупционной схемы. Как председатель Комитета Верховной Рады Украины он фактически пролоббировал выделение средств "Укрзалізниці" на закупку стрелочных переводов и запасных частей к ним для железнодорожных путей, а в дальнейшем – вместе с привлеченными лицами организовал закупку продукции по завышенным ценам у подконтрольного предприятия.

"Стоимость продукции росла на каждом этапе посредничества: "Днепропетровский стрелочный завод" продал продукцию "Корпорации КРТ" за 525,9 млн грн, "Корпорация КРТ" продала ее компании "АРГО" за 631,4 млн грн (+20%), а "АРГО" перепродала "Укрзалізниці" за 637,9 млн грн (+1%). На самом деле продукция была доставлена ​​"Укрзалізниці" непосредственно от завода-производителя. Согласно заключению эксперта, филиалу "ЦЗВ "ПАО "Укрзалізниця" нанесено 93,28 млн грн убытков. Следствие выяснило, что незаконно полученные средства участники коррупционной схемы распределили между собой", – говорится в сообщении НАБУ.

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