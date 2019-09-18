ВР – это собрание депутатов, а не фракций: Николай Томенко

Лидер партии Общественное движение "Вільна Країна" прокомментировал, стоит ли наказывать народных депутатов за выход из фракции.

Он отметил, что это не новая история, и она началась не во времена Зеленского, или даже Порошенко. Императивный мандат был вечным стремлением каким образом внести этот вопрос в Конституцию, отметил Томенко. На сегодня забирать мандат у одного депутата не могут, поскольку это должно происходить согласно Конституции, а закона по этому вопросу в Конституции нет. Это тоже самое, что начать процедуру импичмента президента при отсутствии закона об импичменте.

Сам Томенко прошел путем лишения мандата за выход из фракции и обжаловал это решение в судах, в том числе в Европейском суде, где это дело находится на рассмотрении. По мнению лидера партии Общественное движение "Свободная Страна", эта норма не является европейской и не соответствует статусу цивилизованной страны.

Он отметил, что Верховная Рада - это не собрание фракций, это собрание депутатов. То есть, важна позиция каждого депутата. Каждый депутат работает в комитете, и зарплату, по словам Томенко, депутат получает за работу в комитете, а в комитетах важны профессиональные интересы каждого отдельного депутата, а не целой фракции, добавил Томенко.

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