В Полтаве дворник провалился в коллектор

Юрий Сергиенко Видео 20:01, 4.11.2020 Обновлено: 20:11, 4.11.2020
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