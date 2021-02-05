Впал в кому и "проспал" пандемию - коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 21:00, 5.02.2021

В Великобритании вводится обязательное размещение на карантин прибывших из стран с высоким риском заражения коронавирусом.

Чехия меняет правила въезда для иностранных граждан, а в Великобритании остался парень, который ничего не знает о пандемии коронавируса.

Больше об этом и не только - смотрите в коронавирусном обзоре.

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