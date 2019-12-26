Возросла активность российских войск на Донбассе: комментарий военного эксперта

Военный эксперт Владислав Селезнев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал развитие ситуации на Донбассе, обстрел оккупантами позиций ВСУ и обмен пленными между РФ и Украиной. Сообщается о возросшей активности российских оккупационных войск в Донбассе.

"Мы уже говорили о том, что на территории Донецкой и Луганской областей находятся регулярные подразделения российской армии. Это первый и второй армейские корпуса южного военного округа вооруженных сил российской федерации. Они занимаются плановой подготовкой в соответствии с залачами, которые поставлены по всей территории РФ. Понятно, что западная граница для РФ сейчас сместилась к линии разграничения на территории Украины – и это замечательный полигон и прекрасная возможность для совершенствования навыков российских военнослужащих. Это опять же говорит о том, что Путин, заявляя об отсутствии российских военных на Донбассе, врет всему миру. Ну, не может бывший шахтер управлять современным высокотехнологичным оружием, для этого нужны регулярные российские войска", – заявил Селезнев.

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