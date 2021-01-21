Возможно ли помириться с русскими за один день

Obozrevatel Видео 09:40, 21.01.2021

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина и Россия могут помириться за день. Мы спросили украинцев, что они об этом думают

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