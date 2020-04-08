ВОЗ рекомендовала Украине продолжить карантин. Итоги на карантине. день 23
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Почему сократили фонд борьбы с коронавирусом
Василий Мокан, представитель Кабинета Министров в Верховной Раде.
Заработало мобильное приложение для мониторинга
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Михаил Федоров, министр цифровой трансформации
Как проходит карантин в Нидерландах
Obozrevatel TV - Елена Дамен, жительница. г. Васпик
Эпидемиологическая ситуация на Днепропетровщине
Александр Бондаренко, председатель Днепропетровской ОГА
Вячеслав Буткалюк узнавал, как во время карантина живут любители спорта в разных уголках мира
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