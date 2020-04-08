ВОЗ рекомендовала Украине продолжить карантин. Итоги на карантине. день 23

Бессимптомный коронавирус. Вопиющий случай из практики

Виталини Олещенко, семейного врача

Почему сократили фонд борьбы с коронавирусом

Василий Мокан, представитель Кабинета Министров в Верховной Раде.

Заработало мобильное приложение для мониторинга

самоизоляции

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации

Как проходит карантин в Нидерландах

Obozrevatel TV - Елена Дамен, жительница. г. Васпик

Эпидемиологическая ситуация на Днепропетровщине

Александр Бондаренко, председатель Днепропетровской ОГА

Вячеслав Буткалюк узнавал, как во время карантина живут любители спорта в разных уголках мира

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