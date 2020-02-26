Вони працюють, креативлять, коментують | Альо, гараж! REBOOT #354
Голова Кабміну, Олексій Гончарук днями дав розлоге інтерв'ю одному з вітчизняних телеканалів.
Під час спілкування в студії спробував використати головні тези, з того самого звіту, за 84 тисячі бюджетних гривень.
Вийшло не дуже переконливо, хоча Прем'єр - старався...
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