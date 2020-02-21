Война в Сирии продолжается: пойдет ли Турция против России

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL.

Он прокомментировал военные действия, которые продолжаются на территории Сирии.

"Я оцениваю вероятность того, что Турция пойдет на прямую конфронтацию с Россией как низкую. Готовность Эрдогана к новым операциям ничего не значит, противоречия между РФ и Турцией по Сирии и по другим вопросам, не так критичны, чтобы эти две страны шли на прямую войну . Если говорить о последней эскалации, то РФ к ней имеет очень опосредованное отношение, сирийские войска запустили эту операцию самостоятельно, поскольку они были недовольны русско-турецкими договоренностями", - заявил Куса.

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