Главная Новости
21 февраля • обновлено в 19:23
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Война в Сирии продолжается: пойдет ли Турция против России

360
Читать материал на украинском

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илия Куса в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL.

Он прокомментировал военные действия, которые продолжаются на территории Сирии.

"Я оцениваю вероятность того, что Турция пойдет на прямую конфронтацию с Россией как низкую. Готовность Эрдогана к новым операциям ничего не значит, противоречия между РФ и Турцией по Сирии и по другим вопросам, не так критичны, чтобы эти две страны шли на прямую войну . Если говорить о последней эскалации, то РФ к ней имеет очень опосредованное отношение, сирийские войска запустили эту операцию самостоятельно, поскольку они были недовольны русско-турецкими договоренностями", - заявил Куса.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Персона
Илия Куса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости