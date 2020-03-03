Война на Ближнем Востоке: переговоры Эрдогана с Путиным

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган надеется на достижение перемирия по ситуации в Идлибе (Сирия) после переговоров с Путиным, которые запланированы на 5 марта в Москве.

Об этом он заявил во время выступления в Анкаре, сообщают РИА Новости. При этом отмечается, что в Кремле такие планы турецких властей "по бесполетной зоне" уже назвали невыполнимыми.

"В четверг с Путиным обсудим события в Идлибе. Надеюсь, что по результатам нашей беседы удастся достичь перемирия", – сказал Эрдоган.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поспешил ответить, что Россия исходит из оценки ситуации ее военными, которые ранее заявили о невозможности гарантировать безопасность полетов над этим сирийским регионом.

По его словам, в Кремле оценивают события в Сирии на земле и в воздухе с учетом активности турецких беспилотников. Песков напомнил, якобы ранее в администрации президента Турции заявляли, что международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и объявления "бесполетной зоны над Идлибом".

"Мы исходим из конкретной ситуации на земле. Это предмет оценок и анализа наших военных специалистов в Сирии о невозможности гарантирования безопасности полетов над Идлибом", – отметил он.

Как сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на Reuters, вскоре Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с Россией и Ираном в Сирии. Но при этом он якобы подчеркнул, что потери солдат и техники сирийских правительственных войск "из-за турецких и повстанческих атак – это только начало".

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