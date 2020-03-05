Война на Ближнем Востоке: комментарий эксперта по международным вопросам

Эксперт по международным вопросам Руслан Осипенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал обострение военного конфликта на Ближнем Востоке и возможность войны между Турцией и Россией.

"Здесь есть несколько катализаторов. Вы видели атаку турецкой армии, которая продемонстрировала, что часть высокотехнологичной армии НАТО фактически на голову выше российской армии. И эта атака состоялась как раз накануне встречи, для того чтобы продемонстрировать уровень сил. Но на самом деле эта проблема очень чувствительная, и она имеет совершенно разные векторы интересов для Турции и России, и поэтому им будет трудно найти точки соприкосновения", - заявил Осипенко.

Он также добавил, что Турция воюет в своем геополитическом пространстве, поэтому ей легко перебрасывать технику, обеспечивать логистику, она может легко перекрыть доступ россиян к необходимым зонам этого региона.

"Но Турция имеет высокую торговую зависимость от РФ, это касается транзита газа, россияне там строят атомную электростанцию сейчас, поэтому ей этот конфликт не нужен. А Россияне имеют ядерное оружие, которое может долететь до Турции, но до этого никто не хочет доводить", - отметил эксперт.

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