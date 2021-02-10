Военные учения на Херсонщине

Таша Адамович Видео 09:02, 10.02.2021 Обновлено: 09:47, 10.02.2021

На Херсонщине прошли военные учения, целью которых была отработка навыков армейской авиации и тренировка взаимодействия с десантом.

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