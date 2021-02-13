Военная подготовка детей в Крыму для "боевых отрядов Путина"

Таша Адамович Видео 00:29, 14.02.2021 Обновлено: 00:58, 14.02.2021

Россияне превратили оккупированный Крым в лагерь по подготовке будущих "боевых отрядов Путина".

Соответствующие фото и видео обнародовал в Telegram-канале офицер Вооруженных Сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

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