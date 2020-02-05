Воды в Крыму не хватает именно для военных нужд: Рефат Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости из Крыма о том, что запасов питьевой воды там осталось на 100 дней.

"Это правда, и я думаю, что эти данные даже преувеличены. Уже две недели назад мы начали получать известия от людей, что надежды на снег и дожди не оправдались, поэтому природные водохранилища обмелели. На 100 дней запас, о котором говорят - это в Симферополе, а ситуация в Ялте и Алуште еще хуже", - заявил Чубаров.

Он считает, что в этой ситуации Украина не должна вестись на провокации и российскую пропаганду.

"Воды в Крыму для того, чтобы обеспечивать людей, достаточно. Во-первых, воды там не хватает на хозяйственную деятельность и военные объекты. Никакой гуманитарной катастрофы в Крыму нет. А, во-вторых, всю ответственность за подачу воды на оккупированных территориях несет оккупант", - отметил Чубаров.

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