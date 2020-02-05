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7 февраля • обновлено в 08:39
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Воды в Крыму не хватает именно для военных нужд: Рефат Чубаров

3.4т
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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости из Крыма о том, что запасов питьевой воды там осталось на 100 дней.

"Это правда, и я думаю, что эти данные даже преувеличены. Уже две недели назад мы начали получать известия от людей, что надежды на снег и дожди не оправдались, поэтому природные водохранилища обмелели. На 100 дней запас, о котором говорят - это в Симферополе, а ситуация в Ялте и Алуште еще хуже", - заявил Чубаров.

Он считает, что в этой ситуации Украина не должна вестись на провокации и российскую пропаганду.

"Воды в Крыму для того, чтобы обеспечивать людей, достаточно. Во-первых, воды там не хватает на хозяйственную деятельность и военные объекты. Никакой гуманитарной катастрофы в Крыму нет. А, во-вторых, всю ответственность за подачу воды на оккупированных территориях несет оккупант", - отметил Чубаров.

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Дудко Олег
Дудко Олег
Военные много воды пьют. Это да. В этом году туристов из Украины будут пускать в Крым только со своей водой. 2 миллиона туристов по 2 ведра, нормально получается.
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Manfred Anry
Manfred Anry
Газмяс Омский, Ти бачу почав теж дрочити. У російських троллів хороша звичка тільки засвітився так зразу витяг і починає дрочити
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Дудко Олег, Так их заставят и свою мочу вывозить с собой.
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