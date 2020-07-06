Водитель высыпал щебень посреди дороги, чтобы не взвешивать грузовик

Дарья Дурова Видео 18:42, 6.07.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Украине снизился суточный прирост зараженных COVID-19: статистика Минздрава на 6 июля

Россия готова пойти на уступки в переговорах по Донбассу, – Резников

Украина готовится к вторжению России из Крыма, – командующий ВМС

Украинка из Днепра рассказала о "заточении" в Греции: спят на "нарах", паспорта и багаж забрали

Россия – это болота вокруг Садового кольца, – Турчинов о мечте Путина возродить СССР