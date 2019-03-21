Водитель похитил автобус с детьми: Obozrevatel News в 11:00 от 21.03.2019

В Италии водитель угнал автобус с детьми

В Италии, в окресностях Милана, водитель угнал автобус с детьми и поджег его. В салоне в то время находились более полусотни школьников. Мужчина связал своих заложников. Некоторые дети смогли выбраться из горящего салона, когда полиция уже прибыла на помощь.

В зоне ООС ранены трое военных

Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов, двух боевиков и их военный автомобиль. Пророссийские боевики в прошедшие сутки стреляли одиннадцать раз и традиционно применяли запрещенное вооружение. Выпустили 74 мины по позициям украинской армии. Кроме того, противник обстреливал наших защитников с противотанкового ракетного комплекса, БМП, и гранатометов. За прошедшие сутки российские оккупанты ранили трех украинских армейцев.

"Агрессивная" авария в Луцке

С кулаками и бранью набросился на полицейских пьяный мужчина, который совершил ДТП в Луцке. Его легковушка на большой скорости протаранил другой автомобиль, который был припаркован на пересечении улиц. По словам очевидцев, водитель, совершивший аварию был настолько агрессивен, что патрульным едва удалось его задержать и посадить в служебный автомобиль. Вызвали сразу несколько экипажей полиции.

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