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Во время выборов президента было очень много нарушений. Уголовных дел сотни - Шевченко

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В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Бенжамин Моро – заместитель Главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, и Артем Шевченко – руководитель департамента коммуникаций МВД Украины рассказали о нарушениях во время предвыборной кампании и резонансных расследованиях.

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Автор
Татьяна Попова Татьяна Попова
Тема
Евроинтеграторы
Персона
Артем Шевченко
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