Во время дебатов кандидаты будут унижать друг друга – аналитик Комитета избирателей

Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок отметил, что более 70% украинцев отметили, что хотят посмотреть дебаты, однако 51% тех же украинцев ответили, что эти дебаты не повлияют на их выбор. Он считает, что понимание дебатов у экспертов и избирателей очень разное: первые хотят услышать, куда будет двигаться страна, а вторые - шоу, в котором кандидаты будут задавать неудобные вопросы и унижать друг друга.

По его мнению, содержательной дискуссии не будет, а после выступлений на НСК "Олимпийском" в студию "Общественного телевидения" приедет или один Петр Порошенко, или ни один из кандидатов.

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