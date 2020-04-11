Внеочередное заседание Рады 13 апреля: что будут принимать

Видео 14:20, 11.04.2020 Обновлено: 14:20, 11.04.2020

"16 тысяч поправок - это антирекорд украинского парламента", - отметил спикер ВР Дмитрий Разумков, говоря о "антиколомойськом" законе.

Он считает, что "это направлено на то, чтобы заблокировать работу парламента", и когда продолжится рассмотрение этого закона, он не уточнил. Впрочем, внеочередное заседание Рады состоится в понедельник, 13 апреля, и изменения в бюджет, а также антикризисные законы, связанные с эпидемией, рассматривать будут. Об этом подробнее поговорили с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Качурой.

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