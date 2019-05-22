Внеочередное заседание Верховной Рады завершилось: Obozrevatel News

Внеочередное заседание Верховной Рады завершилось

Внеочередное заседание Верховной Рады завершилось. Депутаты провалили голосование за законы о выборах, представленные президентом Зеленским. Их отказались включить в повестку дня. Речь идет об изменении избирательной системы на выборах в парламент, а также системы госзакупок в период выборов. Кроме того, альтернативный избирательный законопроект, который подала группа депутатов, также не включили в повестку дня. В частности, за изменение избирательной системы на выборах проголосовали лишь 92 нардепа, а законопроект о публичных закупках набрал 127 голосов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Владимира Зеленского о роспуске парламента противоречит Основному закону Украины – поэтому его обжалуют в Конституционном суде. Об этом спикер сказал на внеочередном заседании Совета.

Финансовый аудит "Укроборонпрома"

Кабмин выделил 32 млн гривень, чтобы провести финансовый аудит "Укроборонпрома". Кроме того, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, они внесут в Верховную Раду законопроект, который обеспечит прозрачность работы "Укроборонпрома". 15 мая стало известно, что Кабмин обязал государственный концерн течение 10 дней начать финансовый аудит компании. В феврале этого года журналисты выложили результаты расследования о хищении в оборонной сфере. Там фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. В марте пятый президент Петр Порошенко уволил его с должности.

Новые правила для туроператоров

Украинские туроператоры будут получать лицензии по более жестким критериям. Соответствующее решение приняло правительство. По новым правилам, лицензию нельзя получить, пока туроператор не докажет свою способность возмещать финансовые потери туристам. В случае необходимости турист имеет право получить возмещение в течение суток. Также Кабмин обязал туроператоров раскрыть информацию о турагентов, с которыми они работают. Среди новаций и требование проверять информацию о авиарейс по 8 и с 2:00 до вылета и сообщать клиентам о задержках более чем на 4 часа. И публиковать информацию на сайте.

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