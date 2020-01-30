Власть ведет украинцев в пенсионный коллапс: Павел Розенко

Вице-премьер-министр Украины (2014-2019 гг) Павел Розенко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущих программ "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал заявление миминстра, что украинцев нужно стимулировать откладывать себе на пенсии.

"Я хочу обратить внимание на то, что нынешняя власть не видит смысла во введении накопительной системы пенсионного страхования. В этом заложена угроза, которая состоит в том, что на самом деле "Слуга народа" шла на выборы с обещаниями введения системы накопления пенсионного страхования. В свое время я продвигал эту идею очень активно. И вот вопрос тогда к программе "Слуги народа" и к правительству, которое этой партией выбрано. Почему они противорячат друг другу. А второй вопрос заключается в том, что частные пенсионные фонды - это инструменты, благодаря которым украинцы могут накапливать сбережения. Но условий для работы таких фондов нет", - заявил Розенко.

Он отметил. что в очередной раз убедился в отсутствии стратегии по разивитию государства.

"Это какие-то совершенно хаотические действия и слова, которые не складываются в единую картину", - заявил Розенко.

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