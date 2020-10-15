Владимир Крейденко 📍 Гостре питання

Вадим Колодийчук, Obozrevatel Видео 20:30, 15.10.2020 Обновлено: 21:09, 15.10.2020

Сеанс вопросов от народа к ярких личностям. Именно зрители телеканала и читатели сайта OBOZREVATEL могут спросить все, что их интересует, у всех, кто им интересен.

Политики, топ-чиновники, звезды спорта, шоу-бизнеса и соцсетей - гости программы Гостре питання.

Сегодня вопрос к народному депутату Владимиру Крейденко

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора и контроллера, чтобы на каждый вопрос прозвучал откровенный ответ.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Главарей "ДНР" и "ЛНР" можем взять в плен, – генерал ВСУ

В Николаеве врачам для защиты от COVID-19 выдали строительные очки и непригодные халаты. Видео

Чикатило приговорен к расстрелу 28 лет назад: история самого кровавого маньяка СССР

Президент Кыргызстана заявил об отставке

Главнокомандующий ВСУ женился на новой главе Черниговской ОГА