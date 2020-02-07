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8 февраля • обновлено в 07:47
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Художественный руководитель арт-центра имени Ивана Козловского о мультижанровости и современных спектаклях

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Актер Владимир Голосняк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он рассказал о стереотипах и догматах, которые он пытается обойти в арт-центре имени Ивана Козловского.

"Мы пытаемся развиваться максимально мультижанрово, поэтому на нашей сцене можно найти много различных мультижанровых вещей, мы стараемся быть созвучными с теми зрителями, которые ходят рядом с нами по улице Крещатик. Здесь стоит упомянуть о вербатим-спектакле "Додому", который играет студент Богдана Бенюка, а режиссером является Елена Щурськая. Она поставила спектакль в нашем театре, особенность его заключается в том, что там нет автора, нет писателя, который это написал", - заявил Голосняк.

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