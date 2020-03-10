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10 марта • обновлено в 18:20
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Владимир Дорош и "Дорош-Band" в гостях у ObozTV

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Украинский певец, автор и исполнитель, заслуженный артист Украины Владимир Дорош и его музыкальный коллектив "Дорош-Band" стали гостями прямого эфира ObozTV.

Музыканты рассказали о своем новом релизе - альбоме "Ресницами" и исполнили несколько авторских песен.

"Сейчас пришла весна и мне хочется, чтобы было больше позитива. Хочется нам как музыкантам, чтобы люди больше восхищались музыкой, были более бодрыми, оптимистичными и настроенными на будущее. Мы пришли с премьерой, для того чтобы все украинцы без исключения услышали наш новый альбом", - заявил Владимир Дорош.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

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Володимир Дорош
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