Владимир Дорош и "Дорош-Band" в гостях у ObozTV
Украинский певец, автор и исполнитель, заслуженный артист Украины Владимир Дорош и его музыкальный коллектив "Дорош-Band" стали гостями прямого эфира ObozTV.
Музыканты рассказали о своем новом релизе - альбоме "Ресницами" и исполнили несколько авторских песен.
"Сейчас пришла весна и мне хочется, чтобы было больше позитива. Хочется нам как музыкантам, чтобы люди больше восхищались музыкой, были более бодрыми, оптимистичными и настроенными на будущее. Мы пришли с премьерой, для того чтобы все украинцы без исключения услышали наш новый альбом", - заявил Владимир Дорош.
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