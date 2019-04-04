Владелец взорванного авто — офицер спецслужб: Obozrevatel News в 15:00 от 04.04.2019

Владелец взорванного авто - офицер спецслужб

Подорванный в Киеве автомобиль пренадлежал офицеру украинских спецслужб. Об этом на своей странице в фейсбуке написал журналист Юрий Бутусов. Взрыв произошел около двух часов ночи в Голосеевском районе столицы. В полиции сообщили об одном раненом. Позже Юрий Бутусов написал, что этот потерпевший является диверсантом, который хотел заминировать машину украинского разведчика.

Пожар в столице на Осокарках

В Киеве на Осокорках возник пожар. По предварительным данным, загорелась строительная сооружение. В ГСЧС говорят: площадь, на которую распространился огонь, составила 800 квадратных метров. Бороться с пожаром приехали 13 единиц техники и четыре десятка спасателей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Что стало причиной – устанавливает следствие.

В ЦИК отреагировали на возможные дебаты

На "Олимпийском" будут не теледебаты, а предвыборная агитация. Именно так в ЦИК отреагировали на планы кандидатов в президенты провести дебаты на стадионе. Председатель ЦИК Евгений Радченко пояснил: процедуру и сроки проведения предвыборных теле- дебатов определяет закон. Они должны проходить на Общественном телеканале и оплачиваться из государственного бюджета.

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