Визит Зеленского в Оман: почему возник скандал

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал реакцию украинского общества на отдых президента Зеленского в Омане.

"Дело в рейтингах. Когда Порошенко полетел на Мальдивы его ненавидело ровно столько же, сколько поддерживает президента Зеленского сейчас - это около 70-ти процентов. Поэтому эти 70% хейтеров начали кампанию по дискредитации Порошенко, который по сути является задекларированным долларовым миллионером, он мог этот отдых себе позволить. Но у нас богатый человек в Украине - это ознацает, что он где-то украл, и по мнению избирателей большие деньги у нас заработать нельзя. Богатство - это зло и это болезнь", - заявил Тизенгаузен.

Он также добавил, что Офис президента Зеленского действительно оправдывался, и эта ситуация напомнила ему "детский сад".

"Сейчас журналисты достанут еще больше информации о визите Зеленского в Оман, и ему придется тушить не один маленький пожар, а значительно больше. Все эти фейлы случаются именно потому, что Зеленский заходил со слоганом, что они другие. Что они не врут, что они не кнопкодавят и т.д.", - отметил Тизенгаузен.

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