Визит президента Украины в ОАЭ

Таша Адамович Видео 17:45, 13.02.2021 Обновлено: 18:24, 13.02.2021

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Объединенные Арабские Эмираты. Их официальный визит в страну продолжится 14–15 февраля.

Эти два дня будут насыщены важными встречами, результатом которых станет углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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