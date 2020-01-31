Визит Помпео в Киев: о чем он договорился с Зеленским

Белый дом в бюджете на 2021 год сохранит размер военной помощи Украине, который предоставлялся нашей стране ранее.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источник в Администрации президента США.

Отмечается, что в случае сохранения прежних чисел, что Украина получит 250 млн долларов от Пентагона. Госдепартамент США через программу иностранного военного финансирования даст еще 115 млн долларов.

При этом до 10 февраля, когда будет опубликован проект бюджета США, никаких подробностей нет.

The Washington Post напоминает, что в последних двух бюджетных предложениях администрация Дональда Трампа предлагала сократить программу помощи для Украины по линии Госдепартамента до 20 млн долларов. В обоих случаях Конгресс отклонял сокращение и выделял Украине прежние 115 млн долларов.

Также источник газеты утверждает, что чиновники Белого дома снова обсуждали сокращение финансирования до 20 млн долларов, однако после запросов издания отказались от этой идеи.

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