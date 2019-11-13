Цікаві вироби на 3д принтері

3D друк - це створення будь-якого фізичного об'єкта на основі його комп'ютерної 3D-моделі за допомогою 3D-принтера.

3D друк здійснюється різними способами, з використанням різних матеріалів.

вироби на 3д принтері скріншот з відео

вироби на 3д принтері скріншот з відео

На сьогоднішній день технології по 3D-друку пішли далеко вперед, і за допомогою 3D-принтера створюються найнесподіваніші речі: їжа, музичні інструменти, одяг і взуття, і навіть органи людей!

Стандартними матеріалами, використовуваними для 3D-друку, є PLA і ABS-пластик, а також ПВА-пластик і нейлон.

вироби на 3д принтері скріншот з відео

вироби на 3д принтері скріншот з відео

Що стосується міцності, то вона може бути різною, залежно від застосовуваного пластику. Зрозуміло, що лита модель буде міцніше, ніж модель, надрукована на 3D-принтері. Але якщо об'єкт друкується без порожнин, так би мовити, зі 100% заливкою, то він буде досить міцним і буде потрібно докласти великих зусиль, щоб зламати або пошкодити такий готовий виріб.

В цьому відео ви побачите гарні вироби, котрі можна роздрукувати на 3D-принтері.

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