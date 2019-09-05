Вирастюк рассказал о MUROMETS FEST, который пройдет 7 сентября в Киеве

Всемирно известный украинский богатырь Василий Вирастюк и основательница и организатор MUROMETS FEST Юлия Курохтина рассказали о фестивале, который 7 сентября пройдет в Киеве.

По словам организаторов фестиваль назван в честь Ильи Муромца. Он пройдет 7 сентября в бывшем парке "Дружбы народов", который теперь называется "Х-Парк", в парке Муромец. Вход на фестиваль свободный.

Запланировано очень много мероприятий, в частности от федерации Strong Man - состоится финальная часть Кубка Украины среди любителей. Также запланирован "Звездный футбол", будет сцена, на которой будет происходить концерт.

Также на фестивале можно будет проверить свои показатели здоровья. По словам Юлии Курохтинои, программа фестиваля очень насыщенная и направлена на очень широкую аудиторию.

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