Украинская команда выиграла титул самой сильной нации планеты

Яна Сончковская Видео 17:43, 11.02.2021 Обновлено: 18:09, 11.02.2021

Украинцы четыре раза ставали самой сильной нацией планеты.

Комментировать
Видео

Смотрите также

"Антонов" показал зрелищное видео взлета "Руслана"

Проспект Бандеры в Киеве снова стал Московским: решение суда

Во Львове врачи выстроились в коридор почета перед донором, которая спасла жизнь четырем. Фото

Пропажу обнаружили не сразу: стали известны подробности смерти подростка в Харькове

Европарламент призвал запретить "Миротворец": создатели базы напомнили, что Украина – щит Европы