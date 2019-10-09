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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 9 жовтня 2019 року

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На підконтрольній РФ території сходу України розширюють повноваження та збільшують кількість співробітників у "республіканських структурах міністерства державної безпеки.

У Рівному у відділку поліції застрелився черговий інспектор

Петра Порошенко викликали на допит до ДБР

Справу Сергія Пашинського можуть перекваліфікувати

У Столькгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії

У Пекіні побудували хмарочос Сітік Тауер заввишки півкілометра

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