Випуск OBOZ NEWS о 15:00 9 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 15:00 9 жовтня 2019 року83 Читать материал на украинском
На підконтрольній РФ території сходу України розширюють повноваження та збільшують кількість співробітників у "республіканських структурах міністерства державної безпеки.
У Рівному у відділку поліції застрелився черговий інспектор
Петра Порошенко викликали на допит до ДБР
Справу Сергія Пашинського можуть перекваліфікувати
У Столькгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії
У Пекіні побудували хмарочос Сітік Тауер заввишки півкілометра
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