Випуск OBOZ NEWS о 15:00 8 листопада 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 15:00 8 листопада 2019 року30 Читать материал на украинском
Заплановане на сьогодні розведення військ у Петрівському на Донеччині перенесли на добу.
Українське радіо провело вже традиційну акцію - Національний диктант єдності.
Звільнення- призначення від Президента.
Одещина потрапила в число регіонів з найвищими викидами чадного газу у світі
"Кліматичний страйк"- фраза року.
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