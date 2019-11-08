Випуск OBOZ NEWS о 15:00 8 листопада 2019 року

Заплановане на сьогодні розведення військ у Петрівському на Донеччині перенесли на добу.

Українське радіо провело вже традиційну акцію - Національний диктант єдності.

Звільнення- призначення від Президента.

Одещина потрапила в число регіонів з найвищими викидами чадного газу у світі

"Кліматичний страйк"- фраза року.

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