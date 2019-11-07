Випуск OBOZ NEWS о 15:00 7 листопада 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 15:00 7 листопада 2019 року39 Читать материал на украинском
У Києві розшукують мотоцикліста, який підірвав авто відомого бізнесмена
У листопаді, державну допомогу на сплату комірного можуть отримати не всі.
Тегеран оприлюднив відео з ядерного об‘єкта у Фордо, де почалося збагачення урану
Німецька авіакомпанія Люфтганза скасувала поанд 1300 авіарейсів через масовий страйк бортпроводників
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