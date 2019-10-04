Випуск OBOZ NEWS о 15:00 4 жовтня 2019 року

У Житомирі триває зустріч лідерів України та Білорусі.

Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко сьогодні беруть участь у роботі Другого форуму регіонів обох країн.

На Черкащині затримали прокурора який вимагав гроші у працівника райдержадміністрації.

Дощі та заморозки накриють Україну вже найближчим часом.

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