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Випуск OBOZ NEWS о 15:00 28 жовтня 2019 року

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Вже 16 дітей у Чернігові потрапили до обласної інфекційної лікарні з вірусним гепатитом.

У столиці затримали п’яного стрілка. Чоловік напідпитку, голосно лаявся та чіплявся до перехожої, після чого, дістав пневматичний пістолет і почав стріляти.

Терористична організація "Ісламська держава" призначила нового ватажка.

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