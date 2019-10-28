Випуск OBOZ NEWS о 15:00 28 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 15:00 28 жовтня 2019 року58 Читать материал на украинском
Вже 16 дітей у Чернігові потрапили до обласної інфекційної лікарні з вірусним гепатитом.
У столиці затримали п’яного стрілка. Чоловік напідпитку, голосно лаявся та чіплявся до перехожої, після чого, дістав пневматичний пістолет і почав стріляти.
Терористична організація "Ісламська держава" призначила нового ватажка.
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