Випуск OBOZ NEWS о 15:00 27 листопада 2019 рок
У Світловодську Кіровоградської області у 129 будинках із майже двох з половиною сотень увімкнули опалення.
Апеляційний суд Одеси відпустив під домашній арешт Вадима Чорного — власника готелю "Токіо Стар", в якому через пожежу в ніч на 17 серпня загинуло 9 людей.
Навколо танкера "Делфі" встановлюють плавучі загородження.
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